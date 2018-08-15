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Ребров - об Аяксе: Голландцы - непростой соперник

Комментариев: 1
Сергей Ребров прокомментировал выход Динамо в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Сергей Ребров
Сергей Ребров
Getty Images

Экс-наставник Динамо Сергей Ребров остался доволен результатом матча "бело-синих" против Славии и надеется, что к поединкам следующего этапа против Аякса киевляне будут во всеоружии.

"Главной задачей на этот матч была победа, а по счету Динамо одержало ее уверенно. Пришло много болельщиков, и киевляне порадовали их результатом. На данном этапе это самое важное. Все остальные вопросы внутри коллектива разберут тренеры. В ближайшее время игру команды смогут усилить бразильские новички, клуб занят поисками нападающего. Так что к поединкам с Аяксом команда должна подойти во всеоружии. Хотя голландцы - непростой соперник", - цитирует Реброва Команда №1.

Напомним, в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов Динамо дома обыграло Славию со счетом 2:0, а следующим соперником киевлян станет Аякс.

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Теги: Сергей Ребров, Динамо, Славия, Аякс, Лига Чемпионов
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  15.08.2018, 14:21
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гость
Кто его спрашивал? Он уже все, что мог, показал. И здесь и в аравии.
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