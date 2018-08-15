Фанаты Динамо напали на болельщиков Славии

В Киеве в день матча зафиксировано минимум два факта нападения.

Активные фанаты киевского Динамо напали на болельщиков пражской Славии в Киеве, сообщает группа Troublemakers & Ultras Action в Facebook.

По информации источника, двадцать фанатов столичного клуба атаковали десять фанатов Славии. Гости из Праги были вынуждены спасаться бегством от ультрас "бело-синих".

В результате столкновения фанаты Славии потеряли клубный шарф, футболку и несколько баннеров.

Кроме этого, сообщается, что накануне матча состоялась еще одна стычка с участием фанатов обеих команд (7 фанатов Динамо против 7 чехов) в одном из столичных пабов.

Кроме того, ночью после матча состоялась договорная встреча фанатов в формате "12 на 12". Драку в 30-секундном бое одержали киевские болельщики.

Напомним, киевское Динамо одержало победу над Славией (2:0) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Напомним, следующим соперником Динамо в Лиге чемпионов станет Аякс.

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