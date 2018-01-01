adidas представил мяч Лиги чемпионов сезона - 2018/19
На новом мяче остались традиционные для турнира звезды.
Компания adidas изготовила для Лиги чемпионов - 2018/19 новый мяч.
Мяч получил ярко-синий цвет, но остался с традиционными звездами.
Road to Madrid.— adidas Football (@adidasfootball) 15 августа 2018 г.
Introducing the new @ChampionsLeague official match ball for the 2018/19 season.#HereToCreate pic.twitter.com/EmRE6BvxNb
Отметим, то турнир не меняет производителя своих мячей с 2001 года.
Ранее сообщалось, кто встретится в плей-офф квалификации Лиги чемпионов - 2018/19.
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