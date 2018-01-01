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adidas представил мяч Лиги чемпионов сезона - 2018/19

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На новом мяче остались традиционные для турнира звезды.
adidas представила новый мяч Лиги чемпионов 2018/19
adidas представила новый мяч Лиги чемпионов 2018/19
Getty Images

Компания adidas изготовила для Лиги чемпионов - 2018/19 новый мяч. 

Мяч получил ярко-синий цвет, но остался с традиционными звездами.

Отметим, то турнир не меняет производителя своих мячей с 2001 года.

Ранее сообщалось, кто встретится в плей-офф квалификации Лиги чемпионов - 2018/19.

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Теги: adidas, мяч, Лига Чемпионов
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