Как вилами по ребру: Цыганков показал последствия матча со Славией

Виктор Цыганков продемонстрировал, какую память о себе оставили ему игроки Славии.

Виктор Цыганков провел отличный матч против Славии, отдав две голевые передачи на партнеров и тем самым помог Динамо выиграть 2:0 и выйти в следующий раунд Лиги чемпионов.

По ходу матча игроки Славии разными методами пытались оставить Цыганкова. Порой даже запрещенными.

В начале второго тайма во время борьбы "втором этаже" Цыганкову точно в ребра пришелся удар ногой от Дели. Арбитр остановил игру, но даже не показал желтую карточку.

После игры Виктор показал последствия борьбы:

Напомним, киевское Динамо одержало победу над Славией (2:0) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Ранее жесткую игру игроков Славии отметил Йосип Пиварич.

Напомним, следующим соперником Динамо в Лиге чемпионов станет Аякс.

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