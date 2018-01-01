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Вербич: Аякс сильнее Славии, но мы верим в себя

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Беньямин Вербич прокомментировал выход Динамо в плей-офф Лиги чемпионов.
Беньямин Вербич
Беньямин Вербич
Олег Батрак, iSport.ua

Словенский полузащитник Динамо Беньямин Вербич проанализировал игру своей команды против пражской Славии в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, где киевляне добыли победу 2:0.

"Первые 20 минут мы действовали хорошо, но потом нас немного прижали к воротам. Была тяжелая игра относительно равных команд, много борьбы, особенно в центре поля. Мы пытались своим прессингом, своим движением, не дать чехам сыграть в их футбол, но всем было очень трудно из-за сильной жары. Теперь все наши мысли о следующем раунде. Наверное, Аякс сильнее Славии, но мы верим в себя. Считаю, что мы прибавляем с каждым матчем и думаю, что так будет и впредь.

Мой гол был наигранной комбинацией. Мы наигрывали эту заготовку еще против Шахтера и вообще мы хорошо выполняем стандарты по сезону. У Цыганкова очень хорошая нога, он все время находит кого-то из партнеров после своих подач.

Беседин - хороший форвард, который очень много работает и не требует каких-то советов партнеров. Думаю, это было лишь вопросом времени, когда он забьет", - цитирует Вербича официальный сайт Динамо.

Ранее жесткую игру игроков Славии отметил Йосип Пиварич.

Напомним, следующим соперником Динамо в Лиге чемпионов станет Аякс.

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Теги: Беньямин Вербич, Динамо, Лига Чемпионов
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