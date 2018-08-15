Опрос: кто из пары Динамо - Аякс пройдет в групповой этап

Киевское Динамо и амстердамский Аякс разыграют единственное место на групповом этапе.

Киевское Динамо за место в групповом этапе Лиги чемпионов сыграет с Аяксом. Аякс и Динамо сыграют в плей-офф раунде Лиги чемпионов 22 и 28 августа.

Интересно, что состав Аякса почти в 3 раза дороже, чем у Динамо, хотя не деньги играют на поле.

Предлагаем вам проголосовать за то, кто же из пары Динамо - Аякс выйдет победителем и пройдет в групповой этап Лиги чемпионов:

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