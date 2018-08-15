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Опрос: кто из пары Динамо - Аякс пройдет в групповой этап

Комментариев: 3
Киевское Динамо и амстердамский Аякс разыграют единственное место на групповом этапе.
Опрос: кто из пары Динамо - Аякс пройдет в групповой этап
Олег Батрак, iSport.ua

Киевское Динамо за место в групповом этапе Лиги чемпионов сыграет с Аяксом. Аякс и Динамо сыграют в плей-офф раунде Лиги чемпионов 22 и 28 августа.

Интересно, что состав Аякса почти в 3 раза дороже, чем у Динамо, хотя не деньги играют на поле.

Предлагаем вам проголосовать за то, кто же из пары Динамо - Аякс выйдет победителем и пройдет в групповой этап Лиги чемпионов:

 

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Теги: Аякс, Динамо Киев, Лига Чемпионов
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  15.08.2018, 11:22
Оценка:  +1
гость
Победит сильнейший!
trgvm1    15.08.2018, 11:07
Оценка:  +2
trgvm1
ХОТЕЛОСЬ ШОБ ДИНАМО НО БУДЕТ ТЯЖЕЛО
Потому_что    15.08.2018, 11:48
Оценка:  +1
Потому_что
Думаю что очень тяжело.
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