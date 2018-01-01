Кто здесь фаворит: состав Аякса почти в три раза дороже Динамо

Самый дорогой игрок Аякса стоит в пять раз дороже самого дорогого в Динамо.

Киевское Динамо за место в групповом этапе Лиги чемпионов сыграет с Аяксом. Для того, чтобы понять расклады перед игрой касательно фаворита противостояния достаточно взглянуть на трансферную стоимость футболистов.

Трансфермаркт оценивает состав Аякса в 3,5 раза дороже, чем Динамо (229,15 млн евро против 67,20 млн).

Самые дорогие игроки голландцев – 19-летний защитник Маттейс де Лигт (40 млн евро), которым интересуются гранды уровня Ювентуса и Барселоны, 20-летний атакующий полузащитник Хаким Зиеш (25 млн), а также 21-летний вингер Давид Нерес (20 млн).

Для сравнения самым дорогим игроком Динамо является полузащитник Виктор Цыганков (8 млн евро), за которым идут Денис Гармаш и новички команды Че Че с Сидклеем, которые оцениваются по 5 млн евро.

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Аякс и Динамо сыграют в плей-офф раунде Лиги чемпионов 22 и 28 августа.

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