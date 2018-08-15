Динамо - Славия: яркие кадры победы киевлян в Лиге чемпионов
Киевское Динамо добыло домашнюю победу над Славией и вышло в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов.
Киевское Динамо одержало победу над Славией (2:0) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Киевляне забили в каждом тайме по голу - в дебюте встречи отличился Вербич, а во втором тайме комфортное преимущество команде Хацкевича оформил Беседин.
В следующем раунде Лиги чемпионов Динамо сыграет с голландским Аяксом.
Фото - Олег Батрак, iSport.ua
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