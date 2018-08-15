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Динамо - Славия: яркие кадры победы киевлян в Лиге чемпионов

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Киевское Динамо добыло домашнюю победу над Славией и вышло в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов.
Фото матча Динамо - Славия
Фото матча Динамо - Славия
Олег Батрак, iSport.ua

Киевское Динамо одержало победу над Славией (2:0) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Киевляне забили в каждом тайме по голу - в дебюте встречи отличился Вербич, а во втором тайме комфортное преимущество команде Хацкевича оформил Беседин.

В следующем раунде Лиги чемпионов Динамо сыграет с голландским Аяксом.

Фото - Олег Батрак, iSport.ua

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Теги: Динамо Киев, Лига Чемпионов, Славия, фото
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  15.08.2018, 10:00
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Так где тут яркие кадры?
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