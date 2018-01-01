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Пиварич: Счастлив снова играть за Динамо

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Хорватский защитник отметил грубую игру соперника.
Йосип Пиварич
Йосип Пиварич
Олег Батрак, iSport.ua

Защитник Динамо Йосип Пиварич провел первый официальный матч за главную команду после возвращения с чемпионата мира, где его сборная Хорватии дошла до финала.

После домашнего поединка с чешской Славией он поделился впечатлениями от игры.

"Я очень счастлив, что вернулся в команду, для меня большое удовольствие снова играть за Динамо  в этом матче. Рад, что мы прошли дальше, теперь ждем следующих игр и в чемпионате, и в Лиге чемпионов.

Чехи много фолили и в Праге, и в Киеве, играли жестко, но это футбол, главное, что мы добились результата.

После игры тренер поблагодарил за победу, двигаемся дальше, ведь через три дня у нас игра в чемпионате Украины с Александрией, так что нужно серьезно настраиваться", - цитирует Пиварича официальный сайт Динамо.

Напомним, киевское Динамо одержало победу над Славией (2:0) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

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Теги: Славия, Динамо Киев, лига чемпионов
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