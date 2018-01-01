Бурда: Сделали первый маленький шаг к своей цели

Никита Бурда отметил, что Славия дома и на выезде сыграла по-разному.

Защитник Динамо Никита Бурда после матча прокомментировал домашнюю победу своей команды над чешской Славией

"Все хорошо, у всех отличное настроение – сделали первый маленький шаг к своей цели попасть в групповой этап Лиги чемпионов.

Раз 2:0 выиграли, сыграли сзади "на ноль", значит, наверное, все получилось. Хорошо, что впереди тоже забили. В этой игре у Славии была немного другая тактика: нападающий Шкода вышел только в конце матча, а Тецл больше играет за спину, в недодачу открывается. Я и сам читал, и специалисты говорили, что эта команда дома и на выезде играет по-разному.

Пиварич? Мы играли вместе в прошлом сезоне. Мы, защитники, все понимаем друг друга хорошо, вне зависимости, кто выходит на поле. Каждый знает свои требования и старается их выполнять", - цитирует Бурду официальный сайт Динамо.

Напомним, киевское Динамо одержало победу над Славией (2:0) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

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