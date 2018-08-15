Тренер Славии: Теперь я понял, почему Динамо не пропускает

Йиндрик Трпишковский уверен, что его команда была не хуже киевлян.

Главный тренер Славии Йиндрик Трпишковский прокомментировал поражение своей команды от киевского Динамо в Лиге чемпионов.

"Самый положительный момент для Славии заключается в том, что, даже несмотря на поражение 0:2, мы не были хуже Динамо. В некоторых временных отрезках мы даже доминировали, но соперник очень эффективно воспользовался своими возможностями.

После сегодняшнего матча я понял, почему Динамо не пропускает", — приводит слова Трпишковского официальный сайт Славии.

Напомним, киевское Динамо одержало победу над Славией (2:0) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

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