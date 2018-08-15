Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Тренер Славии: Теперь я понял, почему Динамо не пропускает

Комментариев: 1
Йиндрик Трпишковский уверен, что его команда была не хуже киевлян.
Йиндрик Трпишковский
Йиндрик Трпишковский
Олег Батрак, iSport.ua

Главный тренер Славии Йиндрик Трпишковский прокомментировал поражение своей команды от киевского Динамо в Лиге чемпионов.

"Самый положительный момент для Славии заключается в том, что, даже несмотря на поражение 0:2, мы не были хуже Динамо. В некоторых временных отрезках мы даже доминировали, но соперник очень эффективно воспользовался своими возможностями.

После сегодняшнего матча я понял, почему Динамо не пропускает", — приводит слова Трпишковского официальный сайт Славии.

Напомним, киевское Динамо одержало победу над Славией (2:0) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Динамо, Славия, Лига Чемпионов
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  15.08.2018, 08:00
Оценка:  0
гость
О причине победы так и не сказал ничего.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь