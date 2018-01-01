Игрок ПАОКа: У Хачериди всегда были щитки с цветами украинского флага, это нормально
Евгений всегда носит патриотические элементы экипировки.
Нападающий ПАОКа Лео прокомментировал щитки украинского защитника Евгения Хачериди.
"Сколько знаю Хачериди, у него всегда были щитки с цветами украинского флага. Это нормально. На моих щитках тоже есть бразильская символика", — цитирует Лео championat.com.
Напомним, Украинский защитник греческого ПАОКа Евгений Хачериди показал щитки в цветах флага Украины после матча со Спартаком в Москве.
Хачериди, который летом перешел в ПАОК из киевского Динамо, вышел на замену на 64-й минуте встречи и помог своей команде удержать ничью 0:0, которая вывела ПАОК в следующий круг.
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