Игрок ПАОКа: У Хачериди всегда были щитки с цветами украинского флага, это нормально

Евгений всегда носит патриотические элементы экипировки.

Нападающий ПАОКа Лео прокомментировал щитки украинского защитника Евгения Хачериди.

"Сколько знаю Хачериди, у него всегда были щитки с цветами украинского флага. Это нормально. На моих щитках тоже есть бразильская символика", — цитирует Лео championat.com.

Напомним, Украинский защитник греческого ПАОКа Евгений Хачериди показал щитки в цветах флага Украины после матча со Спартаком в Москве.

Хачериди, который летом перешел в ПАОК из киевского Динамо, вышел на замену на 64-й минуте встречи и помог своей команде удержать ничью 0:0, которая вывела ПАОК в следующий круг.

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