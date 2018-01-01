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Ювентус отказался продавать Пьянича в Реал

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Босниец мог заменить Ковачича в мадридском клубе.
Миралем Пьянич
Миралем Пьянич
Getty Images

Полузащитник Ювентуса Миралем Пьянич эти летом не перейдет в мадридский Реал, сообщает Tuttosport.

По информации источника, Реал был намерен приобрести боснийца на замену Матео Ковачичу, который перешел в Челси на правах аренды. Однако туринцы ответили отказом и предложили Пьяничу новый контракт.

Действующее соглашение 28-летнего полузащитника рассчитано до 2021 года.

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Теги: Ювентус, Реал, Миралем Пьянич
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