Ювентус отказался продавать Пьянича в Реал

Босниец мог заменить Ковачича в мадридском клубе.

Полузащитник Ювентуса Миралем Пьянич эти летом не перейдет в мадридский Реал, сообщает Tuttosport.

По информации источника, Реал был намерен приобрести боснийца на замену Матео Ковачичу, который перешел в Челси на правах аренды. Однако туринцы ответили отказом и предложили Пьяничу новый контракт.

Действующее соглашение 28-летнего полузащитника рассчитано до 2021 года.

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