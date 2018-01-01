Ювентус отказался продавать Пьянича в Реал
Босниец мог заменить Ковачича в мадридском клубе.
Полузащитник Ювентуса Миралем Пьянич эти летом не перейдет в мадридский Реал, сообщает Tuttosport.
По информации источника, Реал был намерен приобрести боснийца на замену Матео Ковачичу, который перешел в Челси на правах аренды. Однако туринцы ответили отказом и предложили Пьяничу новый контракт.
Действующее соглашение 28-летнего полузащитника рассчитано до 2021 года.
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