Аякс разгромил Стандарт и стал соперником киевского Динамо
Голландский Аякс и киевское Динамо разыграют путевку в групповой этап Лиги чемпионов.
Голландский Аякс обыграл бельгийский Стандард в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов и стал соперником киевского Динамо на стадии плей-офф за место в групповом этапе.
После ничьей 2:2 в Бельгии амстердамцы уверенно обыграли бельгийцев дома со счетом 3:0 и вышли в следующий раунд.
Первый матч между Аяксом и Динамо состоится 22 августа в Амстердаме, ответный — 28-го в Киеве.
Победитель противостояния Аякс - Динамо выйдет в групповой этап Лиги чемпионов, а проигравшая команда сыграет в групповом этапе Лиги Европы.
Отметим, что киевское Динамо на этой стадии прошло чешскую Славию.
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