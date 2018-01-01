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Аякс разгромил Стандарт и стал соперником киевского Динамо

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Голландский Аякс и киевское Динамо разыграют путевку в групповой этап Лиги чемпионов.
Аякс стал следующим соперником Динамо
Аякс стал следующим соперником Динамо
twitter.com/AFCAjax

Голландский Аякс обыграл бельгийский Стандард в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов и стал соперником киевского Динамо на стадии плей-офф за место в групповом этапе.

После ничьей 2:2 в Бельгии амстердамцы уверенно обыграли бельгийцев дома со счетом 3:0 и вышли в следующий раунд.

Первый матч между Аяксом и Динамо состоится 22 августа в Амстердаме, ответный — 28-го в Киеве.

Победитель противостояния Аякс - Динамо выйдет в групповой этап Лиги чемпионов, а проигравшая команда сыграет в групповом этапе Лиги Европы.

Отметим, что киевское Динамо на этой стадии прошло чешскую Славию.

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Теги: Динамо Киев, Аякс, Лига Чемпионов
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