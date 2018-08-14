Хачериди показал щитки с флагом Украины после матча в Москве

Украинский игрок отметился провокацией после победы над Спартаком.

Украинский защитник греческого ПАОКа Евгений Хачериди показал щитки в цветах флага Украины после матча со Спартаком.

Как сообщает российский Спорт-экспресс, это случилось, когда игроки греческой команды подошли поблагодарить своих болельщиков.

Хачериди, который летом перешел в ПАОК из киевского Динамо, вышел на замену на 64-й минуте встречи и помог своей команде удержать ничью 0:0, которая вывела ПАОК в следующий круг.

Напомним, во время ЧМ-2018 экс-игроки Динамо хорваты Домагой Вида и Огнен Вукоевич записали видео, в котором выкрикнули "Слава Украине" и поблагодарили украинских болельщиков за поддержку.

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