Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Хачериди показал щитки с флагом Украины после матча в Москве

Комментариев: 1
Украинский игрок отметился провокацией после победы над Спартаком.
Евгений Хачериди
Евгений Хачериди

Украинский защитник греческого ПАОКа Евгений Хачериди показал щитки в цветах флага Украины после матча со Спартаком.

Как сообщает российский Спорт-экспресс, это случилось, когда игроки греческой команды подошли поблагодарить своих болельщиков.

Хачериди, который летом перешел в ПАОК из киевского Динамо, вышел на замену на 64-й минуте встречи и помог своей команде удержать ничью 0:0, которая вывела ПАОК в следующий круг.

Напомним, во время ЧМ-2018 экс-игроки Динамо хорваты Домагой Вида и Огнен Вукоевич записали видео, в котором выкрикнули "Слава Украине" и поблагодарили украинских болельщиков за поддержку.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Евгений Хачериди, ПАОК, Лига Чемпионов
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Васёк  (аноним)  14.08.2018, 23:45
Оценка:  +2
Васёк
Обосрал вату так обосрал!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь