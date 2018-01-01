Хацкевич: Тяжелая игра, но ребята были заряжены на победу

Динамо обыграло пражскую Славиюи прошло в следующий раунд квалификации ЛЧ.

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич прокомментировал победу своей команды над пражской Славией (2:0) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

"Тяжелая игра. Кажется, что футбол у соперника простой, но наша команда умеет терпеть и ждать своего шанса. Мы приблизились к Лиге чемпионов на один шаг.

Учитывая наше прошлогоднее противостояние с Янг Бойз и сегодняшнее, ребята были заряжены на борьбу и поэтому результат положительный.

Начало было за нами, мы неплохо контролировали мяч, после забитого мяча мы начали сами себя разворачивать лицом к своим воротам. Нам приходилось больше играть через пас. Игра вперед подразумевает риск, поэтому должна быть только уверенность в своих силах.

К какой игре готовились - то и показали на поле. Философия игры Славии не меняется. Некая напряженность была в створе наших ворот, но после первого тайма она немного спала.

Буяльский? Мы старались больше контролировать мяч, Шепелев в этом лучше. Также мы учитывали, что будет много единоборств, здесь Гармаш лучше.

Стандарт или Аякс? Кто и них пройдет дальше - узнаем через пару часов, а предпочтений нет", - сказал Хацкевич.

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