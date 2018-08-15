Луис Адриано подвел Спартак, получив красную карточку в Лиге чемпионов

Экс-игрок Шахтера оставил свою нынешнюю команду в меньшинстве.

Нападающий московского Спартака Луис Адриано, известный своими выступлениями за донецкий Шахтер, получил красную карточку в матче с ПАОКом в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

На 33-й минуте игры бразильский форвард получил прямую красную карточку за то, что локтем ткнул в живот игрока греческой команды Хосе Анхеля Креспо.

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