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Луис Адриано подвел Спартак, получив красную карточку в Лиге чемпионов

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Экс-игрок Шахтера оставил свою нынешнюю команду в меньшинстве.
Луис Адриано подвел Спартак, получив красную карточку в Лиге чемпионов

Нападающий московского Спартака Луис Адриано, известный своими выступлениями за донецкий Шахтер, получил красную карточку в матче с ПАОКом в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

На 33-й минуте игры бразильский форвард получил прямую красную карточку за то, что локтем ткнул в живот игрока греческой команды Хосе Анхеля Креспо.

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Теги: Спартак, Луис Адриано, лига чемпионов
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
Вячеслав  (аноним)  15.08.2018, 00:17
Оценка:  0
Вячеслав
Прид урок и здесь отличился! Масковские думали, что Шахтёр от конфетки избавился, а приобрели какашку тупую.
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