Динамо прошло Славию в Лиге чемпионов

Киевляне обыграли дома Славию и теперь находятся в шаге от попадания в группу Лиги чемпионов.

Ничья в первом матче 1:1 в Праге не обещала легкой игры в Киеве. При этом, учитывая, что Динамо устроила бы нулевая ничья, можно было бы догадаться, что в первую очередь киевляне будут играть внимательно у своих ворот.

Но уже стартовые минуты показали ложность этого мнения – Динамо активно вошло в игру, провело несколько опасных атак и забило быстрый мяч. На 11-й минуте отменная подача от Виктора Цыганкова со штрафного на правом фланге пришлась точно на ногу Беньямину Вербичу. Одно касание мяча и вратарь не у дел.

После забитого мяча Динамо продолжило играть первым номером, но где-то со средины тайма Славия перехватила инициативу и концовку тайма выиграла. В те минуты Динамо оборонялось большими силами, гости нагнетали, но опасных моментов создать не сумели.

Во втором тайме Славия продолжила давить. Динамо отдало инициативу соперника, пытаясь поймать его на контратаках, но эта тактика едва не стала плачевной. На 68-й минуте Сикора простил киевлян, не попав в пустые ворота после классного прострела от Соучека.

Гол в ворота Динамо назревал и счастье киевлян, что удалось провести результативную контратаку. Цыганков в центре поля обыгрался с Шепелевым, протащил мяч к штрафной и вывел Беседина один на один с голкипером. Артем подсек мяч над голкипером и сделал счет 2:0.

Славия по инерции провела еще несколько безуспешных атак, после чего Динамо завладело инициативой и довело матч до победы.

Киевляне вышли в плей-офф раунд квалификации Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары Аякс – Стандарт.

Динамо — Славия 2:0

Голы: Вербич, 11, Беседин, 74.

Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда (Шабанов, 75), Кадар, Пиварич — Сидорчук, Гармаш — Цыганков (Морозюк, 90+1), Шепелев (Буяльский, 88), Вербич — Беседин.

Славия: Коларж — Цоуфал, Дели, Нгаду-Нгаджи, Борил — Соучек, Гушбауэр (Фридрих, 84) — Стох, Сикора, Змргал (Балута, 68) — Тецл (Шкода, 75).

Предупреждения: Гушбауэр, Коварж, Борил, Цоуфал, Фридрих.