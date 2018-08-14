Динамо - Славия 2:0 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Динамо обыграло Славию в матче квалификации Лиги чемпионов. Смотрите видео голов матча Динамо - Славия.

Киевское Динамо обыграло дома Славию в ответном матче третьего отборочного цикла Лиги чемпионов.

На 11-й минуте счет в матче открыл Вербич после передачи Цыганкова.

На 74-й минуте Цыганков записал на свой счет второй ассист, отдав передачу на Беседина, который перебросил мяч над вратарем.

На нашем сайте прошла текстовая онлайн трансляция матча Динамо – Славия.

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