Хачериди и Шахов помогли ПАОКу выбить Спартак из ЛЧ
Украинские игроки усилили игру греческой команды со скамейки.
Украинские легионеры греческого ПАОКа Евгений Хачериди и Евгений Шахов остались в запасе на матч с московским Спартаком в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.
Но оба появились по ходу игры - Хачериди вышел на замену на 64-й минуте, Шахов - на 78-й.
Игра закончилась со счетом 0:0. Учитывая, что в первой встрече ПАОК выиграл дома со счетом 3:2, именно греческий клуб идет дальше.
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