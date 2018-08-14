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Хачериди и Шахов помогли ПАОКу выбить Спартак из ЛЧ

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Украинские игроки усилили игру греческой команды со скамейки.
Евгений Хачериди
Евгений Хачериди

Украинские легионеры греческого ПАОКа Евгений Хачериди и Евгений Шахов остались в запасе на матч с московским Спартаком в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

 

Но оба появились по ходу игры - Хачериди вышел на замену на 64-й минуте, Шахов - на 78-й.

Игра закончилась со счетом 0:0. Учитывая, что в первой встрече ПАОК выиграл дома со счетом 3:2, именно греческий клуб идет дальше.

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Теги: ПАОК, Евгений Хачереди, Евгений Шахов, лига чемпионов
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Комментариев (1)
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Сам  (аноним)  14.08.2018, 23:23
Оценка:  0
Сам
Опять отп издили мацковских! И наши приложили ноги!
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