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Хачериди и Шахов не попали в стартовый состав ПАОКа на матч со Спартаком

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Украинские игроки могут усилить игру греческой команды со скамейки.
Евгений Хачериди
Евгений Хачериди

Украинские легионеры греческого ПАОКа Евгений Хачериди и Евгений Шахов остались в запасе на матч с московским Спартаком в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Встреча состоится сегодня, 14 августа, на стадионе Открытие Арена в Москве и начнется в 20:30 по киевскому времени.

В первой встрече ПАОК выиграл дома со счетом 3:2.

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Теги: ПАОК, Евгений Хачереди, Евгений Шахов, лига чемпионов
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