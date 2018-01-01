Стало известно, сколько заработает Динамо за выход в группу Лиги чемпионов

Сегодня им предстоит сделать предпоследний шаг на пути к Лиге чемпионов.

За выход в групповой этап Лиги чемпионов киевское Динамо получит больше 30 миллионов евро.

В этом году каждый участник групповой стадии самого престижного европейского клубного турнира гарантированно получит 15 миллионов евро. Также УЕФА включила выплаты за исторические достижения клубов. Согласно этому пункту, Динамо получит еще 15 миллионов, а если же Бенфика не сможет преодолеть квалификационный этап, то эта сумма увеличится.

При этом не стоит забывать о выплатах за результаты в турнире, а также маркетинговые выплаты, которые УЕФА разделит в конце сезона, в зависимости от ценности ТВ-рынка, предоставленного каждым клубом.

Напомним, что сегодня киевлянам предстоит ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов против Славии. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

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