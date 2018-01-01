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Динамо - Славия: смотреть онлайн трансляцию матча Лиги чемпионов

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Динамо встретится со Славией 14 августа в ответном поединке третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Смотреть онлайн Динамо - Славия
Смотреть онлайн Динамо - Славия

Киевское Динамо 14 августа сыграет дома со Славией в рамках третьего отборочного цикла Лиги чемпионов. Стартовый свисток – в 19:30 по киевскому времени.

Противостояние Динамо – Славия покажет в прямом эфире телеканал 2+2.

А на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Динамо – Славия.

Отметим, что букмекеры отдают преимущество в этом поединке киевскому клубу, установив соответствующие коэффициенты.

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Теги: футбол, Динамо Киев, Славия, Лига чемпионов, где смотреть
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