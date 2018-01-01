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Динамо - Славия: видео трансляция матча Лиги чемпионов

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Смотреть видео трансляцию матча Динамо - Славия можно на iSport.ua.
Видео онлайн матча Динамо - Славия
Видео онлайн матча Динамо - Славия

Динамо Киев 14 августа сыграет дома со Славией в рамках третьего отборочного цикла Лиги чемпионов. Стартовый свисток – в 19:30 по киевскому времени.

Смотрите видео трансляцию матча  Динамо - Славия:

Также на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Динамо – Славия.

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Теги: футбол, Динамо Киев, Славия, Лига чемпионов
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