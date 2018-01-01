Динамо - Славия: видео трансляция матча Лиги чемпионов

Смотреть видео трансляцию матча Динамо - Славия можно на iSport.ua.

Динамо Киев 14 августа сыграет дома со Славией в рамках третьего отборочного цикла Лиги чемпионов. Стартовый свисток – в 19:30 по киевскому времени.

Смотрите видео трансляцию матча Динамо - Славия:

Также на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Динамо – Славия.

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