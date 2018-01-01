Динамо – Славия: анонс матча

Киевское Динамо попробует добыть путевку в плей-офф раунд квалификации Лиги чемпионов.

Киевское Динамо сегодня, 14 августа, в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов в Киеве сыграет против пражской Славии.

В первом матче киевляне не сумели удержать выездную победу, пропустив с пенальти в дополнительное время, но выездная ничья оставляет больше шансов на проход в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов именно подопечным Хацкевича.

Поединок не будет легким – Славия в первом матче “показала зубы“. В обороне чехи ошибались не так часто, да и в остальных линиях действовали достаточно убедительно. Опытнейший Стох в очередной раз подтвердил свою высокую квалификацию, так что динамовцам нужно быть предельно внимательными с этим футболистом.

В чемпионате Чехии Славия идет без поражений и на выходных минимально обыграла Сигму, тогда как Динамо из-за переноса матча с Мариуполем получило возможность целенаправленно готовиться к поединку Лиги чемпионов.

Реализация голевых моментов была и пока остается основной проблемой в игре киевлян. Замены Артему Беседину на острие атак нет. Фактически Беседина в случае форс-мажора может заменить только Назарий Русин, да и конкуренты Цыганкова и Вербича на позиции вингеров выглядят не столь впечатляюще.

В любом случае, никакого иного результата, кроме прохождения чешского барьера для Динамо быть не может. Славия в первой встрече показала себя крепким коллективом, но отнюдь не безгрешным. Ошибки у оппонента наверняка будут и в Киеве, и дело динамовцев ими грамотно распорядиться. Конечно, и сухая ничья команду Хацкевича тоже устроит, однако вряд ли хозяева Олимпийского будут полагаться именно на такое развитие событий. Класс Динамо все-таки повыше, и теперь сие предстоит доказать на футбольном поле. Киевлянам это вполне по силам.

Букмекерские конторы фаворитом этого противостояния, уже по традиции, видят вице-чемпионов Украины.

Ориентировочные составы:

Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Морозюк — Сидорчук, Гармаш, Буяльский — Цыганков, Вербич — Беседин

Славия: Коларж — Коуфал, Нгадо-Нгаджи, Дели, Боржил — Соучек, Хюсбауэр — Стох, Сикора, Змргал — Шкода

Добавим, что стартовый свисток матча Динамо - Славия прозвучит в 19:30 по киевскому времени. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Динамо – Славия.

Также уже известно, кто сыграет в раунде плей-офф ЛЧ с победителем пары Динамо – Славия.

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