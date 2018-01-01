Дорогой новичок Славии травмировался перед матчем с Динамо
Нигерийский нападающий чешской Славии Петер Олайиник получил мышечную травму и теперь не поможет своему клубу в матче с киевским Динамо в квалификации Лиги чемпионов.
"В первом тайме пятничного матча с Младой Болеслав он получил травму. Однако он не сказал об этом и продолжал играть, несмотря на боль. Только после обследования, врачи обнаружили у Петера микронадрыв мышцы. Это боковая поверхность бедра. Он обязательно пропустит несколько недель, но точное время восстановления для этого типа травмы трудно оценить", - рассказал тренер Йиндрших Трпишовски.
Этим летом пражская Славия заплатила бельгийскому Генту за форварда рекордные для себя 3,2 миллиона евро. 22-летний форвард в первом матче с Динамо вышел на замену в концовке поединка.
Напомним, что матч Динамо – Славия состоится сегодня, 14 августа, на НСК Олимпийский. Начало поединка запланировано на 19:30. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.
Ранее Динамо представило двоих новичков: Владислава Супрягу и Витора Буэно.
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