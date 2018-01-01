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Украинский клуб вышел в плей-офф женской Лиги чемпионов

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Житлобуд-1 выиграл все матчи домашнего отборочного этапа.
Украинский клуб вышел в плей-офф женской Лиги чемпионов

Харьковский Житлобуд-1 выиграл отборочный этап квалификационного турнира женской Лиги чемпионов.

В заключительном матче группового этапа Житлобуд -1 на своем поле в Харькове принимал Олимпию и сумел одолеть соперниц из Румынии — 3:1.

Таким образом, харьковская команда впервые в своей истории вышла в плей-офф женской Лиги чемпионов, выиграв в решающем матче. 

Теперь 17 августа жеребьевка определит соперника нашей команды в 1/16-й Лиги чемпионов. Матчи этой стадии турнира запланировано на 12/13 и 22/23 сентября. Финал женской Лиги чемпионов этого сезона состоится в Будапеште на стадионе Ференцварош.

Житлобуд-1 – Олимпия 3:1

Голы: Кунина, 36, Апанасенко, 50, Апанащенко, 71, Батеа, 72

Житлобуд-1: Шульга, Санина, Утицких, Андрущак, Шевчук, Голыш, Кочнева (Мозольская, 74), Кунина, Петрик, Апанащенко, Воронина. 

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Теги: женский футбол, Лига Чемпионов
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