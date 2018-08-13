Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Тренер Славии: По поводу ос в Праге я ничего не знаю

Комментариев: 2
Трпишовский рассказал о подготовке команды к матчу против Динамо.
Йиндржих Трпишовский
Йиндржих Трпишовский
ФК Славия

Главный тренер пражской Славии Йиндржих Трпишовский рассказал о подготовке команды к ответной встрече с Динамо, а также заверил, что про ос в Праге он ничего не знает.

“Встречаются два очень сильных соперника, в составе которых играют квалифицированные футболисты. В  первом матче мы столкнулись с организованной обороной, которая поставила нас в тупик. Теперь мы проанализировали этот аспект игры киевлян и попытаемся его обойти.

Я еще не определился с составом. У нас была тяжелая игра в чемпионате, после которой некоторые игроки чувствуют себя уставшими, но завтра нужно выходить и показывать свой лучший футбол. У Динамо было больше времени на подготовку, что не очень хорошо для нас, но мы постараемся решить эту проблему и добыть нужный результат. 

По поводу ос в Праге я ничего не знаю. Мы много анализировали прошлый матч, разобрали все по деталям, по каждому футболисту и, разумеется, используем это. Мы понимаем, насколько сильный соперник у нас, но верим, что нам под силу победить в Киеве и доказать, что Славия достойна места в раунде плей-офф и даже в группе Лиги чемпионов”, - цитирует Трпишовского официальный сайт Динамо.

Напомним, что матч Динамо – Славия состоится завтра, 14 августа, на НСК Олимпийский. Начало поединка запланировано на 19:30. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

Ранее Динамо представило двоих новичков: Владислава Супрягу и Витора Буэно.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: футбол, Динамо, Славия, Лига Чемипонов
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  13.08.2018, 20:33
Оценка:  0
гость
Жека, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1b2k.info
Игорь  (аноним)  13.08.2018, 19:28
Оценка:  0
Игорь
Умолчал, что его папашка разводит ос под Прагой по заказу "Газпрома"!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь