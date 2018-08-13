Тренер Славии: По поводу ос в Праге я ничего не знаю

Трпишовский рассказал о подготовке команды к матчу против Динамо.

Главный тренер пражской Славии Йиндржих Трпишовский рассказал о подготовке команды к ответной встрече с Динамо, а также заверил, что про ос в Праге он ничего не знает.

“Встречаются два очень сильных соперника, в составе которых играют квалифицированные футболисты. В первом матче мы столкнулись с организованной обороной, которая поставила нас в тупик. Теперь мы проанализировали этот аспект игры киевлян и попытаемся его обойти.

Я еще не определился с составом. У нас была тяжелая игра в чемпионате, после которой некоторые игроки чувствуют себя уставшими, но завтра нужно выходить и показывать свой лучший футбол. У Динамо было больше времени на подготовку, что не очень хорошо для нас, но мы постараемся решить эту проблему и добыть нужный результат.

По поводу ос в Праге я ничего не знаю. Мы много анализировали прошлый матч, разобрали все по деталям, по каждому футболисту и, разумеется, используем это. Мы понимаем, насколько сильный соперник у нас, но верим, что нам под силу победить в Киеве и доказать, что Славия достойна места в раунде плей-офф и даже в группе Лиги чемпионов”, - цитирует Трпишовского официальный сайт Динамо.

Напомним, что матч Динамо – Славия состоится завтра, 14 августа, на НСК Олимпийский. Начало поединка запланировано на 19:30. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

Ранее Динамо представило двоих новичков: Владислава Супрягу и Витора Буэно.

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