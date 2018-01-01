Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Хацкевич: Пиварич и Шапаренко наравне со всеми готовятся к Славии

Комментариев: 0
Главный тренер Динамо рассказал о предстоящем матче за выход в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Александр Хацкевич
Александр Хацкевич
ФК Динамо

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич ответил на вопросы журналистов накануне ответного поединка против пражской Славии.

“Завтра нам надо жалить соперника в атаке и быть агрессивными. Быть таким же агрессивными, какими были осы в Праге. Мысли о преимуществе домашнего поля после гола на чужом, мысли об игре на удержание счета - должны отойти на второй план.

Мы будем строить игру иначе, чем в Чехии. Вы завтра увидите как. Мы сделали выводы по первой игре. Надо уделить еще больше внимания сопернику при стандартах, особенно центральным защитникам.

У нас сейчас работают 20 футболистов. И Пиварич и Шапаренко уже занимаются в общей группе, наравне со всеми готовятся к игре.

Сейчас наша цель пройти ближайшего соперника, и уже дальше будем бороться за выход в основную сетку.

Пенальти? Наши игроки самостоятельно отрабатывают пенальти, но в целом мы сейчас готовимся по стандартной схеме, которая у нас неизменна для тренировок накануне матчей",- приводит слова Хацкевича официальный сайт Динамо.

Напомним, что матч Динамо – Славия состоится завтра, 14 августа, на НСК Олимпийский. Начало поединка запланировано на 19:30. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

Ранее Динамо представило двоих новичков: Владислава Супрягу и Витора Буэно

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: футбол, Лига Чемпионов, Динамо, Александр Хацкевич, Славия
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь