Хацкевич: Пиварич и Шапаренко наравне со всеми готовятся к Славии

Главный тренер Динамо рассказал о предстоящем матче за выход в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич ответил на вопросы журналистов накануне ответного поединка против пражской Славии.

“Завтра нам надо жалить соперника в атаке и быть агрессивными. Быть таким же агрессивными, какими были осы в Праге. Мысли о преимуществе домашнего поля после гола на чужом, мысли об игре на удержание счета - должны отойти на второй план.

Мы будем строить игру иначе, чем в Чехии. Вы завтра увидите как. Мы сделали выводы по первой игре. Надо уделить еще больше внимания сопернику при стандартах, особенно центральным защитникам.

У нас сейчас работают 20 футболистов. И Пиварич и Шапаренко уже занимаются в общей группе, наравне со всеми готовятся к игре.

Сейчас наша цель пройти ближайшего соперника, и уже дальше будем бороться за выход в основную сетку.

Пенальти? Наши игроки самостоятельно отрабатывают пенальти, но в целом мы сейчас готовимся по стандартной схеме, которая у нас неизменна для тренировок накануне матчей",- приводит слова Хацкевича официальный сайт Динамо.

Напомним, что матч Динамо – Славия состоится завтра, 14 августа, на НСК Олимпийский. Начало поединка запланировано на 19:30. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

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