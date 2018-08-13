Президент ПАОК пообещал команде миллион евро за победу над Спартаком

Помимо денег, на кону выход в плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Владелец греческого клуба ПАОК Иван Саввиди объявил игрокам, что в случае выхода в плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов, команда получит миллион евро.

Завтра, 14 августа, состоится ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором сойдутся московский Спартак и греческий ПАОК. После первого поединка у греков есть небольшое преимущество. В домашней игре они победили со счетом 3:2. Дабы дополнительно мотивировать своих футболистов, владелец клуба Иван Саввиди пообещал команде 1 миллион евро за выход в следующий раунд.

Отметим, что за ПАОК выступают Евгений Хачериди и Евгений Шахов.

Также завтра свой ответный поединок проведет и киевское Динамо. Матч состоится на НСК Олимпийский в 19:30.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!