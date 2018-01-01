Вратарь Славии: Я твердо верю, что мы пройдем Динамо

Пражский клуб не допустит осечки в ответном матче.

Голкипер Славии Ондржей Коларж поделился ожиданиями от ответной встречи с Динамо в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

"В Праге мы получили в свои ворота случайный гол, который не должны были пропускать. Нельзя допустить, чтобы подобное повторилось в Киеве".

"Нам необходимо отыграть на ноль и при этом забить. Я твердо верю, что мы пройдем Динамо".

"Теперь мы хорошо знакомы с манерой игры киевлян. Они получили дополнительный отдых перед матчем, но мы в свою очередь сохранили игровой ритм, одолев Младу-Болеслав (1:0). Посмотрим, кому это больше пойдет на пользу", —цитирует Коларжа официальный сайт ФК Славии.

Напомним, матч Динамо - Славия состоится 14 августа в Киеве на НСК Олимпийский. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Отметим, что первая встреча Динамо со Славией завершилась со счетом 1:1.

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