Вратарь Славии: Я твердо верю, что мы пройдем Динамо
Голкипер Славии Ондржей Коларж поделился ожиданиями от ответной встречи с Динамо в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.
"В Праге мы получили в свои ворота случайный гол, который не должны были пропускать. Нельзя допустить, чтобы подобное повторилось в Киеве".
"Нам необходимо отыграть на ноль и при этом забить. Я твердо верю, что мы пройдем Динамо".
"Теперь мы хорошо знакомы с манерой игры киевлян. Они получили дополнительный отдых перед матчем, но мы в свою очередь сохранили игровой ритм, одолев Младу-Болеслав (1:0). Посмотрим, кому это больше пойдет на пользу", —цитирует Коларжа официальный сайт ФК Славии.
Напомним, матч Динамо - Славия состоится 14 августа в Киеве на НСК Олимпийский. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Отметим, что первая встреча Динамо со Славией завершилась со счетом 1:1.
Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Полная версия правил