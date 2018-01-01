Тренер Славии: На своем поле Динамо играет не так, как в гостях

Индржиха Трпишовски надеется, что его подопечные не позволят киевлянам сыгарть в свой футбол.

Главный тренер пражской Славии Индржиха Трпишовски прокомментировал домашнюю игру своего соперника в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов - Динамо.

По словам тренера, на домашнем стадионе киевляне будут стремиться показать свой футбол.

“Мы должны будем играть намного активнее на половине поля соперника. Дома Динамо играет не так, как в гостях. На своем поле они больше контролируют мяч и мы не должны позволить им сыграть в их футбол. Первый матч завершился 1:1, поэтому произойти еще может все, что угодно. Если мы забьем, то игра станет более открытой, что даст нам дополнительные шансы“, - цитирует Трпишовски официальный сайт Славии.

Напомним, матч Динамо - Славия состоится 14 августа в Киеве на НСК Олимпийский. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Отметим, что первая встреча Динамо со Славией завершилась со счетом 1:1.

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