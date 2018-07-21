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Динамо – Славия: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

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Динамо сыграет со Славией 14 августа в квалификации Лиги чемпионов. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Динамо – Славия.
Онлайн трансляция матча Динамо – Славия
Онлайн трансляция матча Динамо – Славия
ФК Динамо Киев

Динамо Киев примет Славию в рамках ответного матча третьего отборочного цикла Лиги чемпионов. Первая встреча в Праге завершилась вничью со счетом 1:1.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне нашей команды. Так, компания bet365 принимает ставки на победу подопечных Хацкевича с коэффициентом 1,75, а на гостей – 5,0. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,4.

Последние матчи Динамо:

07.08.2018Лига чемпионовСлавияДинамо1:1
03.08.2018УПЛДинамоШахтер1:0
28.07.2018УПЛФК ЛьвовДинамо0:1
25.07.2018УПЛДинамоВорскла1:0
21.07.2018СуперкубокШахтерДинамо0:1

Последние матчи Славии:

10.08.2018Чемпионат ЧехииМлада БолеславСлавия0:0
07.08.2018Лига чемпионовСлавияДинамо1:1
03.08.2018Чемпионат ЧехииСлавияСлезски Опава3:1
28.07.2018Чемпионат ЧехииСлавияКарвина4:0
22.07.2018Чемпионат ЧехииСигмаСлавия0:3

Напомним, ответная встреча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов Динамо – Славия состоится в городе Киев на стадионе НСК Олимпийский.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая будет доступна в этой статье 14 августа, начиная с 19:20 по киевскому времени.

Также уже известно, кто сыграет в раунде плей-офф ЛЧ с победителем пары Динамо – Славия.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Динамо Киев, Славия, онлайн трансляция
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