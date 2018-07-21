Динамо – Славия: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

Динамо сыграет со Славией 14 августа в квалификации Лиги чемпионов. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Динамо – Славия.

Динамо Киев примет Славию в рамках ответного матча третьего отборочного цикла Лиги чемпионов. Первая встреча в Праге завершилась вничью со счетом 1:1.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне нашей команды. Так, компания bet365 принимает ставки на победу подопечных Хацкевича с коэффициентом 1,75, а на гостей – 5,0. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,4.

Последние матчи Динамо:

07.08.2018 Лига чемпионов Славия Динамо 1:1 03.08.2018 УПЛ Динамо Шахтер 1:0 28.07.2018 УПЛ ФК Львов Динамо 0:1 25.07.2018 УПЛ Динамо Ворскла 1:0 21.07.2018 Суперкубок Шахтер Динамо 0:1

Последние матчи Славии:

10.08.2018 Чемпионат Чехии Млада Болеслав Славия 0:0 07.08.2018 Лига чемпионов Славия Динамо 1:1 03.08.2018 Чемпионат Чехии Славия Слезски Опава 3:1 28.07.2018 Чемпионат Чехии Славия Карвина 4:0 22.07.2018 Чемпионат Чехии Сигма Славия 0:3

Напомним, ответная встреча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов Динамо – Славия состоится в городе Киев на стадионе НСК Олимпийский.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая будет доступна в этой статье 14 августа, начиная с 19:20 по киевскому времени.

Также уже известно, кто сыграет в раунде плей-офф ЛЧ с победителем пары Динамо – Славия.

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