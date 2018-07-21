Динамо – Славия 2:0 онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
Онлайн трансляция матча Динамо - Славия:
Динамо Киев примет Славию в рамках ответного матча третьего отборочного цикла Лиги чемпионов. Первая встреча в Праге завершилась вничью со счетом 1:1.
По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне нашей команды. Так, компания bet365 принимает ставки на победу подопечных Хацкевича с коэффициентом 1,75, а на гостей – 5,0. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,4.
Последние матчи Динамо:
|07.08.2018
|Лига чемпионов
|Славия
|Динамо
|1:1
|03.08.2018
|УПЛ
|Динамо
|Шахтер
|1:0
|28.07.2018
|УПЛ
|ФК Львов
|Динамо
|0:1
|25.07.2018
|УПЛ
|Динамо
|Ворскла
|1:0
|21.07.2018
|Суперкубок
|Шахтер
|Динамо
|0:1
Последние матчи Славии:
|10.08.2018
|Чемпионат Чехии
|Млада Болеслав
|Славия
|0:1
|07.08.2018
|Лига чемпионов
|Славия
|Динамо
|1:1
|03.08.2018
|Чемпионат Чехии
|Славия
|Слезски Опава
|3:1
|28.07.2018
|Чемпионат Чехии
|Славия
|Карвина
|4:0
|22.07.2018
|Чемпионат Чехии
|Сигма
|Славия
|0:3
Напомним, ответная встреча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов Динамо – Славия состоится в городе Киев на стадионе НСК Олимпийский.
На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая будет доступна в этой статье 14 августа, начиная с 19:20 по киевскому времени.
Также уже известно, кто сыграет в раунде плей-офф ЛЧ с победителем пары Динамо – Славия.
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