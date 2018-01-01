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Динамо – Славия: где смотреть матч Лиги чемпионов

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Динамо встретится со Славией 14 августа в ответном поединке третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Узнайте, где смотреть матч Динамо – Славия.
Где смотреть матч Динамо – Славия
Где смотреть матч Динамо – Славия
slavia.cz

Динамо Киев 14 августа сыграет дома со Славией в рамках третьего отборочного цикла Лиги чемпионов. Стартовый свисток – в 19:30 по киевскому времени.

Противостояние Динамо – Славия покажет в прямом эфире телеканал 2+2.

А на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Динамо – Славия.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне нашей команды. Так, компания bet365 принимает ставки на победу подопечных Хацкевича с коэффициентом 1,75, а на гостей – 5,0. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,4.

Также уже известно, кто сыграет в раунде плей-офф ЛЧ с победителем пары Динамо – Славия.

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Теги: футбол, Динамо Киев, Славия, Лига чемпионов, где смотреть
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