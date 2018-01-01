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Динамо – Славия: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

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Букмекеры определили фаворита ответного матча Динамо – Славия в рамках квалификации Лиги чемпионов.
Прогноз на матч Динамо – Славия от букмекеров
Прогноз на матч Динамо – Славия от букмекеров
slavia.cz

Динамо Киев примет Славию в рамках ответного матча третьего отборочного цикла Лиги чемпионов. Первая встреча в Праге завершилась вничью со счетом 1:1.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне нашей команды.

Так, компания bet365 принимает ставки на победу подопечных Хацкевича с коэффициентом 1,75, а на гостей – 5,0. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,4.

Их коллеги из bwin такого же мнения – на триумф Динамо можно поставить с коэффициентом 1,75, а на победу Славии – 5,0.

Напомним, ответная встреча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов Динамо – Славия состоится 14 августа в городе Киев на стадионе НСК Олимпийский. Стартовый свисток – в 19:30 по киевскому времени. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.

Также уже известно, кто сыграет в раунде плей-офф ЛЧ с победителем пары Динамо – Славия.

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Теги: футбол, Динамо Киев, Славия, Лига чемпионов, прогноз, ставки букмекеров
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