Динамо – Славия: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов
Динамо Киев примет Славию в рамках ответного матча третьего отборочного цикла Лиги чемпионов. Первая встреча в Праге завершилась вничью со счетом 1:1.
По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне нашей команды.
Так, компания bet365 принимает ставки на победу подопечных Хацкевича с коэффициентом 1,75, а на гостей – 5,0. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,4.
Их коллеги из bwin такого же мнения – на триумф Динамо можно поставить с коэффициентом 1,75, а на победу Славии – 5,0.
Напомним, ответная встреча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов Динамо – Славия состоится 14 августа в городе Киев на стадионе НСК Олимпийский. Стартовый свисток – в 19:30 по киевскому времени. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.
Также уже известно, кто сыграет в раунде плей-офф ЛЧ с победителем пары Динамо – Славия.
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