Они не русские: Славия попросила фанатов ходить по Киеву без клубной символики

Клубные цвета чешского клуба схожи с московским Спартаком.

Пражская Славия накануне матча Лиги чемпионов в Киеве опубликовала на своем сайте для болельщиков по логистике Киева и также дала ряд ценных советов.

Среди них интересным является предостережение не гулять по Киеву в одежде с клубной символикой.

"Мы настоятельно не рекомендуем всем нашим поклонникам передвигаться по Киеву в одежде с клубной символикой, шарфах и с флагами. Наши цвета напоминают местным болельщикам московский Спартак, и вас могут не только ограбить, но и побить.

Мы предупреждаем фанатов, что украинцы очень чувствительны к любому выражению пророссийских настроений, избегайте их проявления. Распивание алкогольных напитков в общественных местах запрещено и может быть наказано штрафом", — пишет сайт Славии.

Матч Динамо – Славия пройдет во вторник, 14 августа, на НСК Олимпийский в Киеве. Напомним. первая встреча завершилась вничью – 1:1.

Ранее сообщалось, что игроки Динамо провели тренировку в боксерском зале.

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