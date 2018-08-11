Динамо - Славия: стала известна бригада арбитров
Матч в Киеве обслужат арбитры из Польши.
Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между Динамо и Славией обслужит бригида арбитров из Польши.
Главный арбитр: Даниэль Стефански (Польша)
Ассистенты: Марцин Бонек, Давид Голис (оба — Польша)
Четвертый арбитр: Збигнев Добрынин (Польша)
Матч Динамо - Славия пройдет во вторник, 14 августа, на НСК Олимпийский в Киеве. Напомним. первая встреча завершилась вничью - 1:1.
Ранее сообщалось, что игроки Динамо провели тренировку в боксерском зале.
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