В списке лучших оказалось больше всего игроков Реала - победителя ЛЧ.

УЕФА опубликовал шорт-лист претендентов на звание лучших игроков по итогам прошлого сезона Лиги чемпионов. В список попали 12 футболистов - по три на каждой позиции.

Победители в каждой номинации будут объявлены 30 августа в Монако во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Вратари: Алисон Бекер (Рома/Ливерпуль), Джанлуиджи Буффон (Ювентус/ПСЖ), Кейлор Навас (Реал).

Защитники: Марсело (Реал), Серхи Рамос (Реал), Рафаэль Варан (Реал).

Полузащитники: Кевин де Брёйне (Манчестер Сити), Тони Кроос (Реал), Лука Модрич (Реал).

Нападающие: Лионель Месси (Барселона), Криштиану Роналду (Реал/Ювентус), Мохамед Салах (Ливерпуль).

Ранее УЕФА назвал также претендентов на лучшего игрока Лиги Европы.

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