УЕФА назвал номинантов на звание лучших игроков Лиги чемпионов
УЕФА опубликовал шорт-лист претендентов на звание лучших игроков по итогам прошлого сезона Лиги чемпионов. В список попали 12 футболистов - по три на каждой позиции.
Победители в каждой номинации будут объявлены 30 августа в Монако во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.
Вратари: Алисон Бекер (Рома/Ливерпуль), Джанлуиджи Буффон (Ювентус/ПСЖ), Кейлор Навас (Реал).
Защитники: Марсело (Реал), Серхи Рамос (Реал), Рафаэль Варан (Реал).
Полузащитники: Кевин де Брёйне (Манчестер Сити), Тони Кроос (Реал), Лука Модрич (Реал).
Нападающие: Лионель Месси (Барселона), Криштиану Роналду (Реал/Ювентус), Мохамед Салах (Ливерпуль).
Ранее УЕФА назвал также претендентов на лучшего игрока Лиги Европы.
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