Переключиться на мобильную версию
Тренды:

УЕФА назвал номинантов на звание лучших игроков Лиги чемпионов

Комментариев: 0
В списке лучших оказалось больше всего игроков Реала - победителя ЛЧ.
Лучшие игроки ЛЧ 2017/18
Лучшие игроки ЛЧ 2017/18
twitter.com/championsleague

УЕФА опубликовал шорт-лист претендентов на звание лучших игроков по итогам прошлого сезона Лиги чемпионов. В список попали 12 футболистов - по три на каждой позиции.

Победители в каждой номинации будут объявлены 30 августа в Монако во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Вратари: Алисон Бекер (Рома/Ливерпуль), Джанлуиджи Буффон (Ювентус/ПСЖ), Кейлор Навас (Реал).

Защитники: Марсело (Реал), Серхи Рамос (Реал), Рафаэль Варан (Реал).

Полузащитники: Кевин де Брёйне (Манчестер Сити), Тони Кроос (Реал), Лука Модрич (Реал).

Нападающие: Лионель Месси (Барселона), Криштиану Роналду (Реал/Ювентус), Мохамед Салах (Ливерпуль).

Ранее УЕФА назвал также претендентов на лучшего игрока Лиги Европы.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Лига чемпионов, УЕФА, Реал, Ливерпуль, Криштиану Роналду
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь