Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Бывший президент Спартака предложил в Москве избить греческих журналистов

Комментариев: 0
Андрей Червиченко прокомментировал поражение Спартака в Лиге чемпионов.
Андрей Червиченко
Андрей Червиченко

Бывший президент московского Спартака Андрей Червиченко подвел итоги первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между ПАОКом и Спартаком.

"Какое впечатление от матча? Начали за здравие, а кончили за упокой. Рано успокоились сами, давление трибун, жара, подсели и все. Результат неплохой: поражение в один мяч в результативном матче - это нормально.

Вроде, играли неплохо. Чего-то, от чего можно плеваться, я не увидел. Промес не забил пенальти. Ну, вратарь отлично сыграл. С кем не бывало. Для того и вратарь, чтобы отбивать.

Хочется надеяться, Спартак пройдет дальше. Два мяча в гостях - отличный результат. Спартак обязан выиграть. Не думаю, что москвичи упустят шанс.

Инцидент с журналистами? Я говорил, что там люди безумные, греки по части футбола бездумные. Тут можно обойтись без библейского закона — подставить правую щеку, а тут, в Москве, набуцкать пару греческих журналистов исключительно ради паритета. Нам не легче, что их накажут", - цитирует Червиченко Sport24.

Ранее сообщалось, что ПАОК с Хачериди обыграл Спартак с Луисом Адриано.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Лига Чемпионов, фанаты, ПАОК, драка
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь