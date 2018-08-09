Бывший президент Спартака предложил в Москве избить греческих журналистов

Андрей Червиченко прокомментировал поражение Спартака в Лиге чемпионов.

Бывший президент московского Спартака Андрей Червиченко подвел итоги первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между ПАОКом и Спартаком.

"Какое впечатление от матча? Начали за здравие, а кончили за упокой. Рано успокоились сами, давление трибун, жара, подсели и все. Результат неплохой: поражение в один мяч в результативном матче - это нормально.

Вроде, играли неплохо. Чего-то, от чего можно плеваться, я не увидел. Промес не забил пенальти. Ну, вратарь отлично сыграл. С кем не бывало. Для того и вратарь, чтобы отбивать.

Хочется надеяться, Спартак пройдет дальше. Два мяча в гостях - отличный результат. Спартак обязан выиграть. Не думаю, что москвичи упустят шанс.

Инцидент с журналистами? Я говорил, что там люди безумные, греки по части футбола бездумные. Тут можно обойтись без библейского закона — подставить правую щеку, а тут, в Москве, набуцкать пару греческих журналистов исключительно ради паритета. Нам не легче, что их накажут", - цитирует Червиченко Sport24.

Ранее сообщалось, что ПАОК с Хачериди обыграл Спартак с Луисом Адриано.

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