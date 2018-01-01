Российские журналисты спровоцировали фанатов ПАОКа на драку

И сами получили несколько ударов по лицу.

Перед матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ПАОК – Спартак в Греции случилась стычка между фанатами греческого клуба и российскими журналистами.

Болельщики ПАОК напали на представителей прессы и наносили им удары по лицу. Греческая сторона настаивает на том, что спровоцировали драку россияне.

"Когда российские журналисты пытались пройти через толпу болельщиков ПАОК, один из них показал им жест. Инцидент завершился незамедлительным вмешательством служб безопасности", — говорится в сообщении пресс-службы ПАОК.

Ранее сообщалось, что ПАОК с Хачериди обыграл Спартак с Луисом Адриано.

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