Переключиться на мобильную версию
Тренды:

ПАОК с Хачериди обыграл Спартак с Луисом Адриано

Комментариев: 0
Адриано в борьбе с Хачериди заработал пенальти, который в итоге не забил Промес.
ПАОК - Спартак
ПАОК - Спартак
twitter.com/paok_fc

В Салониках прошел первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между ПАОКом и московским Спартаком. 

Первый тайм получился результативным. Спартак открыл счет благодаря быстрому голу Попова, затем счет удвоил Промес.

Но к концу первого тайма греки смогли не только отыграться, но и выйти вперед. Голами отметились Прийович, Лимниос и Пелкас.

Во втором тайме у москвичей был шанс сравнять счет. Евгений Хачериди сфолил на Луисе Адриано и привез пенальти в ворота своей команды. Однако Промес 11-метровый не реализовал и матч завершился победой ПАОКа со счетом 3:2.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: ПАОК, Спартак, Лига чемпионов, евгений Хачериди, Луис Адриано
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь