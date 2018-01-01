ПАОК с Хачериди обыграл Спартак с Луисом Адриано

Адриано в борьбе с Хачериди заработал пенальти, который в итоге не забил Промес.

В Салониках прошел первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между ПАОКом и московским Спартаком.

Первый тайм получился результативным. Спартак открыл счет благодаря быстрому голу Попова, затем счет удвоил Промес.

Но к концу первого тайма греки смогли не только отыграться, но и выйти вперед. Голами отметились Прийович, Лимниос и Пелкас.

Во втором тайме у москвичей был шанс сравнять счет. Евгений Хачериди сфолил на Луисе Адриано и привез пенальти в ворота своей команды. Однако Промес 11-метровый не реализовал и матч завершился победой ПАОКа со счетом 3:2.

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