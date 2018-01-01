Врач Динамо: Оса укусила и Хацкевича, два случая за матч – не случайно

Леонид Миронов рассказал о неожиданной проблеме, с которой столкнулось Динамо в Праге.

Врач киевского Динамо Леонид Миронов сознался, что осы, кроме Дениса Бойко, покусали еще и Александра Хацкевича.

"Во время игры оса укусила за палец и Александра Хацкевича. А два таких происшествия за матч – это не случайно. Очень похоже, что у Эден Арены с насекомыми большая проблема: из-за жары где-то появились гнезда, и осы летают возле поля в поисках прохлады и влаги.

А вы себе представить не можете, насколько это опасно. Стоит осе попасть в глотку игроку на вдохе и ужалить за слизистую – это отек и угроза мгновенной асфиксии. Иными словами – прямая угроза жизни", – сказал врач в комментарии Спорт-Экспресс.

Напомним, что Динамо упустило победу на последней минуте добавленного времени в игре со Славией, сыграв вничью – 1:1.

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