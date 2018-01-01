Славия – Динамо: кто был лучшим игроком в составе киевлян?
Предлагаем вам определить лучшего футболиста в составе киевского Динамо по итогам первого матча против Славии.
Динамо сыграло на выезде вничью со Славией в рамках первого поединка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Редакция iSport.ua решила поинтересоваться у своих читателей, кто же, по вашему мнению, был лучшим в составе киевлян?
Смотрите видео голов и обзор матча Славия – Динамо.
Также вы можете принять участие в нашем опросе и ответить, был ли пенальти в концовке поединка?
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