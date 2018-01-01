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Морозюк: Где-то мы не дотерпели

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Защитник Динамо поделился своими впечатлениями от первого матча со Славией.
Николай Морозюк
Николай Морозюк
ФК Динамо Киев

Футболист Динамо Николай Морозюк прокомментировал исход первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против пражской Славии.

"Конечно, обидно пропустить гол на последней минуте, однако счет 1:1 – лучше, чем 0:0. Не могу сказать, что мы настолько заслужили уверенную победу. У Славии было достаточно моментов у наших ворот, они играли в своеобразный футбол.

Где-то мы не дотерпели, нельзя в таких важных матчах, когда ты забиваешь первым гол, прижиматься к воротам. Преимущество в один гол придавало бы нам больше уверенности, но все равно все будет решаться во втором матче в Киеве", – цитирует защитника dynamo.kiev.ua

Напомним, Динамо упустило победу над Славией на последней минуте встречи. Смотрите видео голов и обзор матча Славия – Динамо.

Также вы можете принять участие в нашем опросе и ответить, был ли пенальти в концовке поединка?

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Динамо Киев, Славия, Николай Морозюк
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