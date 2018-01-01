Защитник Славии: Мы первая команда, которая поразила ворота Динамо в последних матчах
Защитник Славии Томаш Соучек считает, что у его команды есть еще шансы пройти Динамо в ответном матче:
"Хотели дома сыграть "на ноль". Но после того, как пропустили гол, за 10 минут постарались отыграться. Мы оставили себе шансы на конечный успех в этом противостоянии. Славия поедет в Киев, чтобы забить", – цитирует Соучека официальный сайт Славии.
"Мы первая команда, которая поразила их ворота в последних пяти матчах, это очень важно".
Напомним, Динамо упустило победу над Славией на последней минуте встречи. Смотрите видео голов и обзор матча Славия – Динамо.
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