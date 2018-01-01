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Защитник Славии: Мы первая команда, которая поразила ворота Динамо в последних матчах

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Томаш Соучек прокомментировал матч с Динамо в рамках квалификации Лиги чемпионов.
Томаш Соучек
Томаш Соучек
slavia.cz

Защитник Славии Томаш Соучек считает, что у его команды есть еще шансы пройти Динамо в ответном матче:

"Хотели дома сыграть "на ноль". Но после того, как пропустили гол, за 10 минут постарались отыграться. Мы оставили себе шансы на конечный успех в этом противостоянии. Славия поедет в Киев, чтобы забить", – цитирует Соучека официальный сайт Славии.

"Мы первая команда, которая поразила их ворота в последних пяти матчах, это очень важно".

Напомним, Динамо упустило победу над Славией на последней минуте встречи. Смотрите видео голов и обзор матча Славия – Динамо.

Также вы можете принять участие в нашем опросе и ответить, был ли пенальти в концовке поединка?

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Томаш Соучек, Динамо Киев, Славия
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