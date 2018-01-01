Бурда: Мы должны были побеждать

Защитник Динамо прокомментировал ничью в первом матче третьего квалификационного раунда ЛЧ со Славией.

Защитник Динамо Никита Бурда прокомментировал исход поединка со Славией в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

"К навесам в штрафную площадку в исполнении игроков Славии готовился не только я один, а и все мои партнеры. В общем, соперник показывал то, что мы от него ожидали.

Мы ехали в Прагу за победой. Конечно, 1:1 на выезде – это неплохо, но мы не только могли побеждать, а и должны были это делать.

Пенальти? Точно не знаю, нужно посмотреть повтор. Был удар, мяч попал в Кадара, а после рикошета попал прямо к игроку Славии, который уже был готов расстреливать ворота. Поэтому у Томаша Кендзеры не было выбора, он в подкате выбил мяч, и судья решил, что это пенальти. Хотя Томаш вроде бы одной ногой выбил мяч, а другой, возможно, задел соперника. Точно не знаю, надо смотреть на видео", – цитирует футболиста официальный сайт киевлян.

Напомним, Динамо упустило победу над Славией на последней минуте встречи. Смотрите видео голов и обзор матча Славия – Динамо.

Также вы можете принять участие в нашем опросе и ответить, был ли пенальти в концовке поединка?

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