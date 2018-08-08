Динамо забило с фолом, Бойко укусила оса: что вы могли пропустить в матче Славия – Динамо

iSport.ua выделяет интересные моменты матча Лиги чемпионов Славия – Динамо.

Динамо упустило выездную победу над Славией в матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

Смотрите видео голов и обзор матча Славия – Динамо, а также читайте самые интересные моменты поединка, которые вы могли пропустить:

Перфоманс фанатов Славии

Чешские фанаты устроили невероятный перфоманс, подчеркивающий историю клуба.

"Славия" – на 26 лет старше, чем республика", – говорится на огромном баннере на трибуне чешских ультрас.

Укус осы

В первом тайме матча Славия – Динамо случился эпизод, когда Денис Бойко оказался на газоне. Тренерский штаб был готов произвести замену, но 30-летний кипер продолжил игру.

После матча главный тренер Динамо Александр Хацкевич рассказал, что вратаря укусила оса. На ос пожаловался и Никита Бурда.

Ла-ла-ла

На выезд в Прагу отправилось достаточное количество фанатов киевского Динамо, которые довольно часто перекрикивали местных болельщиков. Отчетливо болельщики "бело-синих" спели песню "Путин х*йло".

Опека лидеров Динамо

Игроки киевского Динамо выглядели не лучшим образом и можно даже говорить о проигрыше центра поля. Но тут скорее Славия изучили сильные, а главное – слабые стороны игроков киевлян и на это давила. Сидорчук был под прессингом и ему редко давали время подумать и начать строить атаки, мелкими фолами на Гармаше и Цыганкове игроки Славии заставили этих двух игроков постоянно спорить с арбитром (Гармаш в первом тайме вообще при любой возможности прессинговал арбитра).

На Вербича была особая тактика в виде персональной опеки двумя игроками. В конце тайма Вербич, видя это, стал смещаться в центр, забирая "опекунов" за собой, но Морозюк не особо шел вперед, а смещения на фланг Гармаша плодов не давали. В итоге Вербич забил, когда вообще ушел со своего фланга.

Жара и опасность

Киевлянам помимо соперника пришлось бороться с другими факторами. Во-первых – жара. Матч начинался при температуре 34 градуса и большой духоте. Хацкевич после матча признался, что находиться на поле было очень тяжело. Правда, уточнил, что соперник был в тех же условиях.

А еще опасность исходила от фанатов соперника.

"Поведение болельщиков было просто ужасным! Бокалы, окурки, какие-то бумажки – болельщики пытались попасть в арбитров и футболистов Динамо. Не думал, что в Чехии настолько безумные фанаты", – сказал журналист Вадим Скичко о поведении болельщиков хозяев поля...

Спорный гол Динамо

Вопросы вызвали оба гола в матче. О пенальти в ворота Динамо ниже, а тут вопрос в справедливости гола киевлян.

После вброса аута на поле оказалось два мяча. Вот момент, когда Сидорчук уже искал передачей Вербича, а Цыганков в этот момент бежал выбивать второй мяч.

По хорошему, арбитр должен был остановить игру. Второй мяч хоть и не влиял на эпизод, но создал неопределенную ситуацию для игроков Славии, которые где-то остановились.

Спорный гол Славии

В компенсированное время арбитр назначил пенальти в ворота киевлян за фол Томаша Кендзеры.

Фол довольно неоднозначный, хотя Хацкевич признал, что он был.

В целом, стоит признать, что голы равноценны и ничья в матче заслужена и теперь все решится 14 августа в Киеве. С той лишь разницей, что Динамо устроит ничья 0:0, поэтому Славия вынуждена будет идти вперед.

К тому же, у Славии игра чемпионата на выходных, тогда как киевляне отдохнут благодаря переносу игры с Мариуполем.

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