Бурда: Ехали в Прагу за победой и должны были побеждать

Никита Бурда после матча со Славией рассказал о жаре, осах и целях на киевский матч.

Защитник Динамо Никита Бурда убежден, что его команда должна была обыграть Славию в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

"К навесам в штрафную в исполнении игроков Славии готовился не только я один, а и все мои партнеры. В общем, соперник показывал то, что мы от него ожидали", — сказал Бурда.

- Если бы перед игрой вам предложили результат 1:1, согласились бы?

- Нет, мы ехали в Прагу за победой. Конечно, 1:1 на выезде — это неплохо, но мы не только могли побеждать, а и должны были это делать.

- Что произошло в моменте с назначением пенальти на последней минуте?

- Точно не знаю, нужно посмотреть повтор. Был удар, мяч попал в Кадара, а после рикошета попал прямо в игрока Славии, который уже был готов расстреливать ворота. Поэтому у Кендзеры не было выбора, он в подкате выбил мяч, и судья решил, что это пенальти. Хотя Томаш вроде одной ногой выбил мяч, а другой, возможно, задел соперника. Точно не знаю, надо смотреть на видео.

- Говорят, Бойко пострадал от осы...

- Да, кстати, я и сам от них едва не пострадал, их много летало.

- Сегодня собрался полный стадион, чувствовали давление трибун?

- Да, поддержка у них замечательная, думаю, она им помогала.

- Повлияла на игру жаркая погода?

- Не думаю. Жарко было как нам, так и им. Обе команды были в одинаковых условиях. Надеюсь, в Киеве будет прохладнее.

- Учитывая сегодняшний результат, какой игры теперь стоит ожидать в Киеве?

- Нас устроит только победа и проход дальше.

Напомним, киевское Динамо упустило выездную победу над Славией в матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Смотрите также видео голов матча Славия - Динамо.

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