Хацкевич признал фол в моменте с пенальти в ворота Динамо

Александр Хацкевич остался довольным результатом первого матча со Славией.

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич считает, что пенальти в концовке встречи со Славией был.

Сегодня на поле была как раз та игра, в которой мы готовились. Много борьбы, особенно, на втором этаже, верховых передач. Начало было хорошим, мы контролировали мяч, о чем и договаривались с ребятами. Но когда мы отдавали мяч сопернику, сильно отходили к своим воротам, в итоге, опасность возникала после подборов и навесных передач в штрафную. Результат первого матча удовлетворительный

- Вам приходилось раньше играть в такую ​​духоту?

- Даже сидеть было тяжело, но неудобно было обеим командам — погода для всех одинаковая. Но наши игроки в плане движения выдержали

- Усилил ли выход Шепелева усилил игру?

- Шепелев — футболист, который умеет придержать мяч. Где-то что-то у него получалось, где-то нет. От него требовалось больше держать мяч, искать пространство между линиями. Возможно, где-то стоило больше взять игру на себя. Я доволен, как он вышел на замену и сыграл.

- Не опасались, что ваш игрок получит красную карточку в моменте с пенальти?

- Нам со скамейки не было видно этого момента. Да, был фол, но почему не красная карточка — это решение арбитра.

Напомним, киевское Динамо упустило выездную победу над Славией в матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Смотрите также видео голов матча Славия - Динамо.

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